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جامعات الرياض تبدأ فتح باب القبول للطلاب.. موعد ورابط التقديم

جامعات الرياض تبدأ فتح باب القبول للطلاب.. موعد ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت اللجنة الإشراقية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية مواعيد بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وأوضحت اللجنة أن بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض تشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

ويبدأ قبول الطلاب يوم غدا الثلاثاء الموافق 23 ذي القعدة 1441ه ، وإغلاق البوابة يوم الاثنين الموافق 29 ذي القعدة.

أما مواعيد قبول الطالبات فسيكون يعد غد الأربعاء الموافق 24 ذي القعدة  ، وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء 30 ذي القعدة 1441 هـ.

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد على النحو التالي:

بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa).

بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

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