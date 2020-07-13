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أبرزها قياس ضغط الدم.. إطلاق ساعة ذكية بمزايا صحية

أبرزها قياس ضغط الدم.. إطلاق ساعة ذكية بمزايا صحية
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تواصل- وكالات:

كشفت شركة “لينوو” عن ساعتها الذكية BT01 الجديدة، التي تتمتع بمزايا الحفاظ على الصحة من خلال قياس مدى نشاط الأجهزة الحيوية بالجسم.

وأوضحت الشركة ،أنه من بين هذه المزايا الصحية قياس درجة حرارة الجسم ونبض القلب وتشبع الأكسجين وضغط الدم.

وأشارت الشركة إلى أن وحدة GPS المدمجة تسمح للساعة بتسجيل المسافة المقطوعة حتى بدون هاتف ذكي، ويتم دعم تسجيل مختلف الرياضات. وفي الحياة اليومية، يمكن تتبع عدد الخطوات ومدة وجودة النوم.

وتأتي الساعة بأبعاد 43 × 43 ملم ويبلغ سمكها 12 ملم، وهي مصنوعة من سبائك الزنك، كما أنها مجهزة بشاشة IPS لمسية قياس 1.3 بوصة بدقة وضوح 240 × 240 بيكسل.

وتبلغ سعة البطارية 150 مللي أمبير ساعة، وهو ما يتيح وقت تشغيل يصل إلى سبعة أيام أو 15 يوماً في وضع الاستعداد، بعدها سيلزم شحنها في غضون ساعتين.

كما تدعم الساعة فئة الحماية IP68، بمعنى أنها توفر حماية من التأثيرات الضارة للغبار والماء، لكن الشركة المنتجة لا توصي باستخدامها أثناء السباحة.

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