إحصائية: أكثر من 2400 مواطن ينضمون يوميًا إلى القطاع الخاص

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شهد الربع الأول من العام الحالي دخول 217.098 موظفًا سعوديًا جديدًا إلى التأمينات الاجتماعية، أي بما يعادل 2412 موظفا يوميا.

وبحسب تقرير لـ”الوطن”، فقد أظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن عدد الموظفين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.975.524، في حين كان عددهم في الربع السابق له 1.953.770 انسحب منهم خلال 3 شهور 177.344 وأضيف لهم خلال ذات الفترة 217.098 ليبلغ المجموع 1.975.524.

وبيّنت أرقام المتوقفين عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالربع الأول أن 64.3% منهم قد توقفوا عن الاشتراك بسبب الاستقالة بعدد 113988 جاءت نسبة الذكور 61.2% بعدد 69.793، فيما كانت نسبة الإناث 38,8% بعدد 44.195.

كما أظهرت أرقام التأمينات أعداد المفصولين بموجب المادة 77 من نظام العمل والبالغ عددهم 3597، جاءت نسبة الذكور منهم 65.6% بعدد 2360، ونسبة النساء 34.4% بعدد 1237.