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مسؤول يوضح سبب عدم تصدير فائض مصانع الأعلاف لدول الجوار

مسؤول يوضح سبب عدم تصدير فائض مصانع الأعلاف لدول الجوار
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تواصل- فريق التحرير:

 كشف رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأعلاف بمجلس الغرف السعودية المهندس عبدالمحسن المزيني، سبب عدم تصدير فائض مصانع الأعلاف لدول الجوار رغم وجود فائض نسبته 50% من إجمالي الطاقة الكلية للإنتاج.

 وأكد أن الدعم المقدم من الدولة للمواد العلفية المستوردة، التي تدخل في عملية الإنتاج يمنع تصدير الفائض لمصانع الأعلاف لدول الجوار – وفقاً لـ” عكاظ”-.

 وأشار إلى وجود مكاتب خارجية لدى بعض المصانع الوطنية لصناعة الأعلاف تتولى عملية تسويق منتجاتها في تلك الدول.

 وقال إن الطاقة الإنتاجية للمصانع تبلغ نحو 10.5 مليون طن من الأعلاف الكاملة التي تباع في الأسواق المحلية.

 وتابع : لولا المنافسة لتأثرت الأسعار بالارتفاع وتضرر المربي، كما حرصت المصانع على تقديم المنتج العلفي بأسعار منافسة لتشجيع المربين للاعتماد عليها بديلاً للأعلاف التقليدية.

 وحول إذا ما تأثرت أسعار الأعلاف خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، أوضح أن أسعار المنتجات العلفية لم ترتفع، بل بقيت ثابتة تقديراً من المصانع ومراعاةً لأحوال المربين الذين ربما تضرر البعض منهم بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها كافة دول العالم.

 ولفت إلى أن معظم الشركات أعلنت ثبات أسعارها أثناء حدوث الجائحة عبر حساباتها المتعددة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن المصانع كان لديها وفر في مخزون المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف الكاملة وهي بالمناسبة مدخلات طبيعية ومن المحاصيل الزراعية بنسبة 100%».

 

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