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مختصون يكشفون أسباب انخفاض نسبة التوطين في قطاع تطبيقات توجيه المركبات

مختصون يكشفون أسباب انخفاض نسبة التوطين في قطاع تطبيقات توجيه المركبات
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عدد من المختصين والعاملين في قطاع النقل أن معدل التوطين في قطاع تطبيقات توجيه المركبات، لم يصل إلى النسبة المرجوة والمأمولة.

وقال المستثمر في قطاع النقل سعيد البسامي، إنه من المفترض أن تكون نسبة التوطين في قطاع تطبيقات توجيه المركبات كبيرة، وذلك حسب اشتراطات هيئة النقل ، مشيراً إلى أن التطبيق في توطين القطاع بالكامل سوف تبدأ مع بداية العام المقبل 2021م بنسبة 100 %.- وفقاً لـ” الرياض”- .

وأكد البسامي، أنه ستفرض غرامات على من يخالف توطين قطاع تطبيقات توجيه المركبات خلال الفترة المقبلة، ومن لا يلتزم سيكون مصيره فرض الغرامات أو سحب الرخصة لكل مشغل.

ومن جانبه، طالب سلطان العتيبي أحد العاملين في مجال تطبيقات توجيه المركبات، بوضع تطبيق لإبلاغ عن المخالفين في عدم توطين القطاع، مضيفاً أن أغلب سائقي التطبيقات من الوافدين

وتوقع أن تزيد تكلفة التوصيل للطلبات على المستفيد النهائي في حال سعودة القطاع مع بداية العام المقبل وسعي العديد من هذه التطبيقات للإغلاق.

وأشار العتيبي، إلى أن نسبة سعودة التطبيقات العاملة تتراوح بين 20 % إلى 70 %. مضيفاً أن هناك تسترا في التطبيقات الذكية وأكثر من يعمل فيها من المقيمين ، مطالباً بالتشديد على هذه التطبيقات وفرض أقصى العقوبات على المتسترتين عليهم.

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