بعد العثور عليه.. خال مفقود القصيم «عبدالكريم الدخيل» يكشف سبب اختفائه

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روى نواف السعدون، خال الشاب عبد الكريم علي الدخيل- الذي تم العثور عليه أمس الأحد -، بعد تغيبه عن منزله منذ الخميس الماضي، تفاصيل جديدة حول سبب اختفائه.

ووفقاً لـ “العربية. نت” قال “السعدون” إنه عقب اختفاء “عبدالكريم” الذي يدرس بالمرحلة الثانوية، من محافظة بقعاء بمنطقة حائل، شُوهد أكثر من مرة عبر كاميرات المراقبة في مدينة بريدة، وكان آخرها في سوق التمور.

وأوضح “السعدون” أن عبد الكريم قرر الاعتماد على نفسه والبدء بالعمل في بيع البطيخ والتمور في عين الجوا بالقرب من القصيم، حيث قرر أن يصنع لنفسه قصة نجاح بعيداً عن أسرته التي تعيش بظروف اقتصادية جيدة.

وأكد أن عبد الكريم يحب الاعتماد على نفسه، لذا قرر أن يعمل بمفرده، فغادر منزل العائلة ولم يأخذ معه أي نقود أو أمور أخرى باستثناء بطاقة هويته الشخصية.

وتابع: “ذهب الفتى إلى منطقة القصيم، وتحديداً إلى سوق البطيخ، حيث بدأ بالعمل كبائع بعدما طلب من أحدهم أن يتدرب على العمل، كما قام الفتى بحلق رأسه “رغبةً منه في الكد والعمل”.

وختم قائلاً: إن الأسرة تفهمت رغبة عبد الكريم “بأن يكون عصامياً لبناء ذاته ومستقبله” لكن “تمت إعادته إلى المنزل وهو بصحة جيدة”.