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«قوات التحالف»: تدمير 7 طائرات «مفخخة» و4 صواريخ استهدفت المملكة

«قوات التحالف»: تدمير 7 طائرات «مفخخة» و4 صواريخ استهدفت المملكة
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تواصل- واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وتدمير (7) طائرات بدون طيار وعدد (4) صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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