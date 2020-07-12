سماع دوي انفجار ضخم في مدينة مشهد الإيرانية

تواصل – وكالات:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة مشهد الإيرانية، وذلك حسبما أعلنت قناة “الإخبارية” في خبر منذ قليل.

وكانت وسائل إعلام محلية إيرانية قالت إن هناك أنباء عن انفجار ضخم هز شركة كيماويات جنوبي غرب إيران.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في وقت سابق، بأن انفجارات قوية ضربت غرب طهران، وسط أنباء عن أنها وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري جنوب غربي العاصمة.

فيما أشارت معلومات أخرى، إلى أن الانفجارات استهدفت معسكرًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.