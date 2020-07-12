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«التقاعد» تطلق خدمة العدول إلكترونياً عن «الضم الحكومي»

«التقاعد» تطلق خدمة العدول إلكترونياً عن «الضم الحكومي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إطلاق خدمتي “عدول عن ضم حكومي” و”عدول عن ضم تبادل المنافع”، وذلك ضمن جهودها في تقديم كل المعاملات والخدمات إلكترونياً، وتيسيراً على عملائها وتحقيقاً لمصالحهم.

وتتيح خدمة “العدول عن ضم حكومي” للعميل حق العدول عن ضم خدماته الحكومية لمن سبق أن تمت الموافقة على طلبه.

كما تتيح خدمة “العدول عن ضم تبادل المنافع” للعميل تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد والتي سبق للمؤسسة الموافقة على الطلب.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنه يمكن الاستفادة من هاتين الخدمتين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والإطلاع على شروط الخدمة ومتطلباتها وخطوات تنفيذها إلكترونياً عبر الرابط التالي (هنـا الرابط) .

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