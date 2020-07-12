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«الصندوق الزراعي» يطلق منتجاً لتمويل استيراد المنتجات الزراعية بقيمة ملياري ريال

«الصندوق الزراعي» يطلق منتجاً لتمويل استيراد المنتجات الزراعية بقيمة ملياري ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق صندوق التنمية الزراعي، منتجا خاصا بـ “تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي”، بمبلغ ملياري ريال، وذلك ضمن الإجراءات والمبادرات المتخذة للتخفيف من آثار كورونا.

ووافق الصندوق حتى الآن على تمويل أربعة عقود لاستيراد منتجات زراعية بقيمة إجمالية وصلت إلى 347 مليون ريال.

وركزت هذه المبادرة على تمويل استيراد منتجات الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق، وتتم الاستفادة من المبلغ المرصود عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة ضمن منتجات التمويل التي يقدمها الصندوق.

كما رصد صندوق التنمية الزراعية مبلغ 300 مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل بالقروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وقد وافق الصندوق على تمويل 29 قرضاً بقيمة بقيمة 234 مليون ريال.

في حين بلغ عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، 4398 مستفيدا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون ريال.

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