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إطلاق الهوية البصرية واللفظية الموحدة لموسم الحج

إطلاق الهوية البصرية واللفظية الموحدة لموسم الحج
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية، وأتاحها للاستخدام من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج.

ويتكون الشعار البصري لحج 1441 هجرية من أربع دوائر يقطعها رقما 20 و41 كاختصار لعام 1441 هجرية الموافق 2020 ميلادية، وذلك باللون الأخضر، ويتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة.

والتصميم الجديد لموسم الحج لهذا العام، يجسد كلمة “حج”، ويرمز اللون الأخضر للسلامة والصحة والأمان، كما ترمز الدوائر وما بينها من مساحات بيضاء، للطائفين والتباعد بينهم كبروتوكول صحي أثناء أداء المناسك.

وقد تم التطوير بإضافة الشعار اللفظي، “بسلام آمنين”، مع تحقيق التباعد بين الخطوط، وإضافة اللون الأخضر، والزوايا التي أصبحت مرنة أكثر؛ لتعكس الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لإقامة الشعيرة وحماية صحة الحجاج.

وتأتي هذه الهوية امتدادًا لهوية العامين الماضيين، مع تغييرات طفيفة تتناسب مع حج هذا العام، بالإضافة إلى شعار لفظي جديد، عبارة عن جزء من قوله تعالى في الآية 46 من سورة الحجر “ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ”، حيث تم الاكتفاء بكلمتي “بسلام آمنين”، وتعني كلمة “بسلام” أي سالمين من الآفات، و”آمنين” أي من كل خوف.

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