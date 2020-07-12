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خال الطفلين «جواهر ووايل» يكشف تفاصيل حالتهما الصحية.. ويطالب بمعاقبة المصور

خال الطفلين «جواهر ووايل» يكشف تفاصيل حالتهما الصحية.. ويطالب بمعاقبة المصور
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد المواطن “خالد ذياب”، خال الطفلين اللذين تم تداول فيديوهات لهما وهما تحت لهيب الشمس تصرف المصور، حيث قال إنه قام بتصوير الطفلين ثم أمرهما بالذهاب لمنزلهما.

وأضاف أن المصور لم يكلف نفسه عناء إيصالهما لأسرتهما أو إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.

وتابع خال الطفلين: “قمنا بالبحث عنهما بالقرب من المنزل ووجدناهما إلا أننا تفاجأنا بانتشار الفيديوهات، ويجب معاقبة المصور على تصويرها ونشرها”، وفقا لـ”عكاظ”.

وعن تطورات حالة الطفلين الصحية قال إنهما بصحة جيدة ومستقرة ولا يعانيان من أي مكروه بفضل الله تعالى.

وعن تفاصيل اختفائهما قال خال الطفلين إنهما خرجا من المنزل وقاما بالعبث بسيارة خردة تبعد قليلا عنه، حيث ركبا داخلها خلال فترة الظهيرة ولم يستطيعا فتح الباب حتى لاحظهما مصور الفيديو وقام بفتح أبواب السيارة لهما.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    مسلم

    رحمه الله و غفر له و أسكنه فسيح جناته

  2. ١
    ،،

    رحمه الله وتجاوز عنه وجعل الله قبره روضه من رياض الجنة و رزق الله أهله الصير والسلوان