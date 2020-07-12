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توقعات طقس الإثنين.. رياح وغبار على 7 مناطق والحرارة تسجل 46 درجة

توقعات طقس الإثنين.. رياح وغبار على 7 مناطق والحرارة تسجل 46 درجة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشات توقعات طقس الإثنين، وأشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران، والقصيم، وحائل، كذلك على طول ساحل البحر الأحمر، خاصة الطريق الساحلي (الليث – جازان).

وأوضحت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان.

كما توقع تقرير الأرصاد أن مدن الدمام والأحساء وحفر الباطن قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها وطريف والقريات 21 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.

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