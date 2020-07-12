الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إضافات جديدة للبروتوكولات الصحية لحج هذا العام.. التفاصيل كاملة

إضافات جديدة للبروتوكولات الصحية لحج هذا العام.. التفاصيل كاملة
0

تواصل – فريق التحرير:

أضافت الجهات المعنية مجموعة من التفاصيل الهامة ضمن الضوابط والتدبير الوقائية ضمن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ، والتي أعلنت في الخامس من يوليو وتضمنت الحجر الطبي للحجاج قبل الدخول إلى مكة المكرمة، وتجهيز مركز تجمع للحجاج في مكة بمساحة 6000 متر مربع، إضافة إلى اعتماد مسافة مترين بين كل حاج والآخر طوال فترة الحج.

وشددت الإجراءات الإضافية على تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة، وبأعداد لا تتجاوز 20 شخصا، مع وجود مرشد مرافق لكل مجموعة، كما سيتم تخصيص 40 حافلة ذات سعة 49 راكبا لنقل 22 راكباً فقط في المرة الواحدة، مع تخصيص نفس الحافلة لذات المجموعة طوال مراحل أداء مناسك الحج، وكذلك المقعد لذات الحاج طوال الفترة نفسها ، وفقاً لـ”العربية”.

وأفادت مصادر عن تجهيز مسارات معقمة محددة في المطاف والمسعى، مع تحقيق التباعد بين الحجاج بمسافة مترين، وتخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، كما سيتم إسكان كل حاج في مساحة مستقلة لا تقل عن 9 أمتار في منى وعرفات ومزدلفة، وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، واقتصار إعاشة الحجاج على الوجبات مسبقة التحضير والمغلفة من خلال متعهد معتمد بأدوات بلاستيكية ذات استخدام واحد.

كما تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم على الحجيج في كل نقاط الحج.

مواد ذات صلة

«الداخلية»: 10 آلاف ريال غرامة الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح

«الداخلية»: 10 آلاف ريال غرامة الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح

«الحج والعمرة» تعلن نتائج فرز طلبات الحج للمتقدمين من 160 جنسية

«الحج والعمرة» تعلن نتائج فرز طلبات الحج للمتقدمين من 160 جنسية

اليوم.. انتهاء موعد تسجيل الراغبين في أداء «الحج» للمقيمين في المملكة

اليوم.. انتهاء موعد تسجيل الراغبين في أداء «الحج» للمقيمين في المملكة

تدشين خطة موسم الحج.. تستهدف أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية

تدشين خطة موسم الحج.. تستهدف أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>