3 مؤشرات خطيرة عند «الغضب» تستدعي استشارة عاجلة من «طبيب نفسي»

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يُعرَف “الغضب” بأنه حالة عاطفية، تترواح درجاته من السخط الخفيف، إلى الغيظ، والغضب الشديد، ويترتب على هذه الحالة بعض الآثار الجسدية.

ومن الآثار الجسدية الخطيرة للغضب “ارتفاع معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستويات الأدرينالين، والنور أدرينالين، وهو شعور قوي يجعل الشخص يريد أن يؤذي من حوله”.

استشارة نفسية

وفي السياق، أوضح الدكتور عاصم العقيل، رئيس قسم العلوم العصبية السريرية بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثلاثة مؤشرات خطيرة للغضب تستدعي استشارة نفسية.

وقال “العقيل” على حسابه في “تويتر”: “الغضب شعور طبيعي، لكن إذا كنت تغضب باستمرار لفترة وحتى عند أتفه الأسباب ع غير عادتك، فهذا ربما غير طبيعي”.

وأضاف الاستشاري: أنه إذا وصل الغضب “لكلام جارح، وأفعال مؤذية، وقرارات متعجلة، ويؤثر فعلًا على حياتك، حينها تحتاج لاستشارة مختص نفسي للحفاظ على صحتك وصحة أحبابك ومن حولك”.