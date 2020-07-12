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طريقة معرفة نتيجة «الاختبار التحصيلي» حال عدم ظهورها على تطبيق «توكلنا»

طريقة معرفة نتيجة «الاختبار التحصيلي» حال عدم ظهورها على تطبيق «توكلنا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح “تطبيق توكلنا”، طريقة الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي لهذا العام (1441 هـ – 2020م)، في حال لم تظهر على التطبيق.

وذكر التطبيق على حسابه في “تويتر”؛ ردًا على استفسار أحد المغردين، أنه في حال عدم ظهور النتيجة في تطبيق توكلنا فيمكن الاطلاع على التفاصيل في الملف الشخصي للطالب في (قياس).

وأضاف التطبيق: أن “من ليس لديه حساب في (أبشر) من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر) من خلال خدمة باسم تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا”.

 الاستعلام عن نتائج التحصيلي

1- تحميل تطبيق توكلنا.

2- التسجيل في التطبيق.

3 – تسجيل الدخول في التطبيق؛ حيث تظهر النتيجة فور دخولك على التطبيق على شكل إشعار.

تفاصيل نتائج الاختبار

وكانت “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، أعلنت أمس السبت، عن نتائج الاختبار التحصيلي لهذا العام عبر تطبيق توكلنا، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الهيئة، أن 334.515 طالبًا وطالبة أدوا الاختبار في المسارين العلمي والنظري، حيث اختبر 91.77 طالبًا عن بعد في منازلهم، و56.095 طالبًا في المقرات المحوسبة، بإجمالي 147.869 طالبًا.

وأضافت: كما بلغ عدد الطالبات اللاتي اختبرن عن بعد في منازلهن 125.851 طالبة، أما اللاتي اختبرن الاختبارات في المقرات المحوسبة فقد بلغ 60.795، بإجمالي 186.646 طالبة.

وأشارت “تقويم التعليم” إلى أن نسبة المتميزين في الاختبار التحصيلي لهذا العام بلغت 6.4% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات، مؤكدة عن تكريم المتميزين في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي بجائزة التميز.

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