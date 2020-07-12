متى يعود الموظف المصاب بفيروس كورونا إلى عمله؟ (فيديو)

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن الموعد المفترض لعودة الموظف المصاب بفيروس كورونا إلى عمله.

وأوضح “العبد العالي” الأصل هو عودة الموظف إلى مباشرة عمله بمجرد انتهاء الإجازة المرضية التي تمنح تلقائياً وإلكترونياً للموظف المصاب إلا إذا استلزمت حالته استمرار الإجازة بناءاً على الرأي الطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة قد تمدد الإجازة المرضية للموظف المصاب إذا استلزمت حالته ذلك، مشيراً إلى أن ذلك راجع للرأي الطبي وما إن كانت حالة الموظف تستدعي بقاءه فترة أطول لتلقي مزيد من الرعاية الصحية.