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«تقني» يحذر من عمليات احتيال خطيرة عبر «مكالمات نسائية»

«تقني» يحذر من عمليات احتيال خطيرة عبر «مكالمات نسائية»
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر المختص التقني، ياسر الرحيلي، من عمليات احتيال خطيرة تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة ودول الخليج، عبر “مكالمات نسائية”.

وقال “الرحيلي” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “تحذير مهم، توجد حاليًا عمليات احتيال على من استخدم موقع booking سابقًا في الخليج عن طريق اتصال هاتفي”.

خطورة الاحتيال

وأوضح التقني، أن “خطورة الاحتيال أن الفتاة التي تتصل بك تدعي أنها من الموقع وتستعرض معلومات حقيقية عن حجوزاتك السابقة وجزء من رقم بطاقتك الائتمانية قد يكون مصدرها اختراق أو تسريب من الموقع”.

وأردف “الرحيلي”، بقوله: “حتى تصدق أنها من الموقع، تقضي وقت أولًا في استعراض سفراتك السابقة وتكلفة حجوزات فنادقك السابقة وبعدها تقضي وقت أطول في شرح مميزات العضوية المميزة المجانية”.

وختم “التقني”، بقوله: “وفي الأخير تخبرك عن مجموعة نقاط مجانية لك ستضاف لك وتطلب بطاقتك الائتمانية؛ فالحذر مهم، لأن الطريقة مقنعة جدًا والمعلومات التي لديهم عنك كثيرة تجعلك تصدق”.

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