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انتحال صفة رجل أمن وسرقة أموال ومجوهرات بالملايين.. ضبط تشكيل عصابي خطير بالرياض

انتحال صفة رجل أمن وسرقة أموال ومجوهرات بالملايين.. ضبط تشكيل عصابي خطير بالرياض
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تواصل – واس:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت – بفضل الله -، من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص (ستة مواطنين واثنين من الجنسية الأثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل)، لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض.

وأوضح المتحدث الأمني أن المتهمين قاموا بانتحال صفة رجال أمن واحتجزوا المقيم وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر ب (2.300.000) ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة (250.000) ريال.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ (35.000) ريال، وأربعون قطعة (مصوغات ذهبية) و (28.000) قرص امفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و (6) قوارير مسكر، و (15) جهاز جوال، و (3) كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و (8) أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.

وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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