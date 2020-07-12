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«الاستئناف الجزائية» تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهم لبناني الجنسية

«الاستئناف الجزائية» تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهم لبناني الجنسية
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تواصل – واس:

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم/ سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    لم يلغى نظام ايقاف الخدمات وكل ماحصل تسويق اعلامي لااكثر