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خلال ساعات.. «الحج» تعلن أسماء المرشحين الراغبين في أداء الحج لهذا العام

خلال ساعات.. «الحج» تعلن أسماء المرشحين الراغبين في أداء الحج لهذا العام
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن وزارة الحج والعمرة خلال ساعات نتائج المرشحين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ.

ووفقاً لـ”اليوم”، فإن النتائج تتعلق بالراغبين في أداء الفريضة المستوفى أسمائهم لمعايير الترشيح للحج من المقيمين داخل المملكة الذين يشكلون 70٪ من نسبة الحجاج هذا العام.

وسيتم إبلاغ المرشح بالنتيجة وذلك من خلال رابط إلكتروني ومن خلال رسالة نصية على هاتف الجوال الذي تم تعريفه وربطه من خلال الطلب عند التقديم.

 وكانت الوزارة قد أوضحت من خلال الرابط عن أن التقديم سيكون مبدئي، ولا يعتبر تسجيل نهائي للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية من المسار بعد التأكد من مطابقة المعايير الصحية و التنظيمية.

 وأشارت إلى أن المعايير الصحية هي المحددة الرئيسي لاختيار الحجاج وستكون الأولوية عبر اختيار من لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 – 50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده.

وسيقتصر حجّ المواطنين السعوديين هذا الموسم الاستثنائي على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيُختارون من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية.

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