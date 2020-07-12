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بعد يومين من اختفائه.. العثور على مفقود القصيم «عبدالكريم الدخيل»

بعد يومين من اختفائه.. العثور على مفقود القصيم «عبدالكريم الدخيل»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن العثور على مفقود القصيم الشاب “عبدالكريم الدخيل” بصحة وعافية، بعد يومين من اختفائه.

وقال سعد الدخيل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبشركم لقيناه والله يجزاكم بالخير لكل من سأل وبحث وساند”.

فيما تصدر وسم #مفقود_القصيم_عبدالكريم ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل وبعد العثور على الشاب عبدالكريم الدخيل، والذي اختفى قبل يومين.

وكان مقطع فيديو، قد رصدته كاميرا مطعم في بريدة، دخول المفقود فيه ظُهر الخميس، كما أظهر مقطع فيديو آخر، وثقته كاميرا أحد المحال القريبة من سوق التمور دخوله وخروجه منه، وتم التعرف عليه من قِبل والده وأقاربه، قبل أن يتوجه إلى سوق التمور، حيث شوهد صباح الجمعة واختفى.

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