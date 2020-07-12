«الأحوال المدنية» توضح شرطًا مهمًا لإصدار شهادة الميلاد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يُشترط لإصدار شهادة الميلاد تسجيل المولود في “مكتب الأحوال” بالمدينة التي حدثت بها واقعة الولادة.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى حساب “العناية بالعملاء” التابع للأحوال المدنية على “تويتر”، يقول: “عندي مولود أريد أن أسجله ولا توجد مواعيد بنفس المدينة.. هل يمكن تسجيله بمكتب مدينة أخرى؟”.

وأجاب حساب “العناية بالعملاء” على الاستفسار، بقوله: “لا يمكن إصدار شهادة الميلاد إلا من المكتب الموجود في المدينة التي حدثت بها واقعة الولادة”.

التسجيل عبر أبشر

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بينت خطوات وآلية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وذكرت “الأحوال المدنية”، أن خطوات تسجيل المواليد الجدد تبدأ بالدخول على منصة أبشر، واختيار أبشر أفراد، ثم إدخال اسم المستخدم والرمز المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل المواليد

ثم اختيار خدمات من خانة “خدماتي”، ومن ثم اختر قطاع “الأحوال المدنية”، ثم اختر خدمة “تسجيل المواليد”، ثم الضغط على أيقونة التالي بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة.

ثم الضغط على تسجيل مولود واختر تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود.. وفي حالة وجود خطأ يجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات، وفقًا للأحوال المدنية.

توصيل شهادة الميلاد

بعد تلقي رسالة تم تسجيل المولود بنجاح، اطلب توصيل الوثائق؛ بواسطة البريد من خلال الضغط على أيقونة “اختيار وثيقة”، ثم الضغط على أيقونة “اختر العنوان”، ثم تأكد من عنوان البريد، ثم اختر تأكيد طلب توصيل.