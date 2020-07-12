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«جوجل» تختبر ميزة جديدة على تطبيق «الخرائط»

«جوجل» تختبر ميزة جديدة على تطبيق «الخرائط»
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت شركة “جوجل” اختبار ميزة جديدة ضمن تطبيقها الشهير ” خرائط جوجل”، يؤكد الباحثون أنها مستوحاة من أحدث ترقية لخرائط شركة أبل على هواتفها الذكية “أيفون”.

وتختبر شركة “جوجل” القدرة على إظهار موقع إشارات المرور على خرائطها، وسيتم عرض إشارات المرور داخل التطبيق الرئيسي وكذلك عند اتباع التنقل خطوة بخطوة. وقدمت آبل هذه الميزة في خرائطها المعاد تصميمها في العام الماضي.

وكانت هذه الميزة جزءاً من تطوير شامل لخرائط أبل، والتي قدمت خرائط أكثر تفصيلاً من جوجل عبر الولايات المتحدة، وعندما يتم طرح نظام التشغيل iOS 14 لمالكي آيفون حول العالم هذا الخريف، سيعرض الخرائط الدقيقة للمملكة المتحدة وكندا للمرة الأولى.

وقامت شركة أبل بتضمين رموز علامات التوقف بالإضافة إلى إشارات المرور، وليس هناك ما يشير إلى أن جوجل تتطلع إلى تكرار ذلك حتى الآن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وستكون القدرة على اكتشاف إشارات المرور على الخريطة مسبقاً ميزة مفيدة، للاستعداد لتخفيف السرعة قبل الوصول إليها، وتحديد المسار الأفضل على الطريق بناء على عدد إشارات المرور على الطريق.

وفى المقابل، يتعذر على خرائط جوجل عرض الحالة الحالية للإشارات الضوئية، لكن خرائط جوجل وآبل قد تكون قادرة على تحديد ذلك باستخدام شبكات 5G في المستقبل.

 

 

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