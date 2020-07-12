لتجنب الوقوع ضحية للغش.. احذر هذه الأساليب عند شراء «الأغنام»

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كشف مقطع فيديو طرق الغش التي ينتهجها التجار لبيع أغنامهم للمستهلك.

ونشر حساب عين المستهلك عبر “تويتر” مقطع فيديو من إنتاج أمانة الرياض، أوضحت خلاله كيفية التعرّف على أعمار الأغنام بالتحديد عبر نوع وعدد أسنانها، كما سرد المقطع عددًا كبيرًا من طرق الغش التي قد يقع المستهلك فريسة لها، كما بيّن المقطع كيفية التعرّف على حالة الأغنام الصحية.

وبحسب المقطع، فإن من ظواهر الغش التي تُمارس عند البيع، لجوء الباعة لرفع الذبيحة من الأمام مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي إلى الخلف مما يجعل الشحوم تتجمع في مؤخرة الذبيحة وهذا ما يعطي مظهرًا خادعًا لصحة الذبيحة.

وتابع المقطع، أن البعض قد يلجأ لضرب الذبيحة أو إعطائها أدوية تساعد على تغيير مظهرها لتكن بصحة جيدة، كما يلجآ آخرون إلى طلاء صوف الذبيحة ووضع القش على الصوف لإيهام الزبون أنها برية، ومن بين هذه الأساليب أيضًا وضع الغنم على السيارة ليتوهم المشتري انها قادمة من البر، غير أنها في الحقيقة مُحملة من داخل السوق.

ويأتي تغيير الذبيحة بعد شرائها من البائع من بين أساليب الغش المتّبعة التي لابد أن يحذر منها المشتري.