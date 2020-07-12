5 مزايا للاستثمار في «مغاسل الملابس».. تعرّف عليها

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في إطار خططها لتحفيز الاستثمار ودخول الشباب السعودي لسوق الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كشفت 3 جهات حكومية عن مزايا الاستثمار بإنشاء مشاريع المغاسل التي تحتضن منها الرياض 40% على مستوى المملكة بـ 7000 مغسلة بقيمة 750 مليون ريال سنوياً.

وبحسب”الوطن”، فإن الحملة المشتركة التي تتبناها 3 جهات حكومية وهي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أكدت أن هناك 5 مزايا يتمتع بها هذا المشروع عن غيره.

وقالت “منشآت” إن المشروع يتميز بقلة الاستهلاك للمواد الخام المستخدمة، كما لا يحتاج إلى حجم عمالة كبير في البداية، ولا يتطلب مقراً كبيراً أو إنشاءات ضخمة، إضافة إلى عدم وجود شركات مسيطرة على القطاع، ومنافسة مفتوحة تحتاج إلى مثابرة من أجل التسويق الجيد للوصول لكافة العملاء.

وعن خطوات البدء بتنفيذ المشروع، فقد ذكرت الجهات الثلاث أنها تبدأ بفتح السجل التجاري من خلال موقع وزارة التجارة، في حين أن شروط فتحه تتمثل بألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال، وألا يكون موظفاً حكومياً.

وتابعت، بعد فتح السجل يتمكن المستثمر من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتسجيل في وزارة الموارد البشرية، والتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل، والحصول على اشتراك الغرفة التجارية.