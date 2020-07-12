صيادون في جازان يكشفون أسباب تراجع مبيعات السمك خلال الفترة الأخيرة

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أوضح عدد من صيادي السمك بمنطقة جازان أسباب تعرضهم لخسائر مادية كبيرة أثناء وبعد أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ووفقاً لـ«عكاظ» أوضح عدد من الصيادين، أن الأسباب في الخسائر تتمثل في قلة المعروض وارتفاع الأسعار مما أدى إلى عزوف الزبائن عن الشراء.

وأكدوا أنه لأسباب المغالاة توقف نشاط البيع في الفترة السابقة إذ تراوح سعر كيلو أسماك الضيرك بين 60 – 70 ريالاً و البياض بين 40 – 50 ريالاً.

وسجلت أسعار السمك أرقاماً خيالية تصل إلى 1500 ريال في الحراج قرب مرسى الصيادين، وما يلفت الأنظار الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة التي تحتكر الموقع وتعمل على البيع بالأسعار التي تناسبها.

وقال الصياد حسين إبراهيم إن سوق السمك ينتعش بصورة كبيرة مع موسم الإجازات نظراً إلى الإقبال من السياح القادمين من خارج المنطقة، وفي الإجازة الحالية تلاشى الزحام تماماً ما أثر سلباً على حركة الشراء.