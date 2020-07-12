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للمرة الأولى.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بشن هجوم إلكتروني ضد روسيا

للمرة الأولى.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بشن هجوم إلكتروني ضد روسيا
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تواصل – وكالات:
 
اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمرة الأولى، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا سريا ضد وكالة الإنترنت الروسية، في عام2018.
 
وأكد ترامب قيام بلاده بهذا الهجوم الإلكتروني، خلال حوار أجراه مع الكاتب والصحفي، مارك تيسن، وهو كاتب رأي في صحيفة “واشنطن بوست” وكان يكتب خطابات كل من الرئيس السابق جورج بوش، ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد.
 
وقال ترامب، إن باراك أوباما، الذي كان رئيسا لأمريكا في سنة 2016، كان على دراية بأن روسيا تحوم حول الولايات المتحدة، أو تم إخباره بالأمر.
 
وأوضح أن أوباما قرر ألا يتعامل مع هذه المسألة، لأنه كان يرجح أن تفوز هيلاري كلينتون، استنادا إلى ما تكشفه استطلاعات الرأي التي وصفها بالخادعة “لكن الأغلبية الصامتة، قالت لا، نريد ترامب”.
 
وأكد ترامب أنه يتعامل بحزم مع ما تكشفه المخابرات، بخلاف ما دأب عليه سابقون، لأنه قام بالرد على موسكو وقال “انظر، لقد أوقفنا الأمر”.

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