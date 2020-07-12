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هل يؤثر «كورونا» على نسب التوطين في المنشآت المتضررة؟.. مسؤول يُجيب

هل يؤثر «كورونا» على نسب التوطين في المنشآت المتضررة؟.. مسؤول يُجيب
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تواصل – فريق التحرير 

أكد مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود نية لدى الوزارة لخفض نسب التوطين المطلوبة لبعض المهن المشمولة سابقا بقرارات السعودة، وذلك تخفيفًا للضغط على الشركات المتضررة بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لـ”المدينة”، فإن مسؤول بوزارة الموارد البشرية أشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة الفرص المتاحة للتوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال المبادرات المختلفة، مُضيفًا أن صاحب العمل لا يحق له منح إجازة بدون مقابل للعامل بدون أخذ موافقته أيا كانت جنسية العامل وهو ما نصت عليه المادة 41.

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