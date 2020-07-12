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بنسبة 71%.. أكثر من 144 ألف مواطن يشغلون مناصب قيادية بالقطاع الخاص

بنسبة 71%.. أكثر من 144 ألف مواطن يشغلون مناصب قيادية بالقطاع الخاص
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت إحصائية قائمة على بيانات رسمية، أن 71.53% من إجمالي المديرين ومديري الأعمال في منشآت القطاع الخاص من المواطنين، ويبلغ عددهم قرابة 144450 مواطناً.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن المقيمين استحوذوا على 28.47% فقط من وظائف المديرين ومديري الأعمال ويبلغ عددهم 57507 أفراد.

وتراجع عدد المديرين ومديري الأعمال الأجانب بنسبة 12.96% لعامين متتاليين، بخروج قرابة 8563 فرداً من الوظائف العليا، بعد أن بلغ عددهم في عام 2017 قرابة 66070 فرداً، بعد أن كانوا يسيطرون على 29.88% من وظائف الإدارة العليا.

وأوضحت الإحصائية أن الموظفين السعوديين المتخصصين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ارتفع عددهم ليصل إلى 134491 مواطناً، تمثل نسبتهم 34.28% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، بدخول 4275 فرداً خلال عام واحد فقط في هذا المجال بزيادة نسبتها 3.28%، أما غير السعوديين فتراجع عددهم خلال عام بنسبة 3.26% بخروج قرابة 8702 فرد من هذا القطاع.

وفي ما يخص مهن البيع، الذي صدر قرار بتوطينها، فوصل إجمالي عدد السعوديين العاملين بها إلى 289959 مواطناً سعودياً، بدخول 29651 فرداً إلى سوق العمل خلال العام الماضي 2019، بارتفاع نسبته 11.39%.

أما غير السعوديين فخرج منهم قرابة 27995 فرداً من السوق خلال العام الماضي، بما يمثل عدد المغادرين من السوق 10.47%.

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