توقعات «الأرصاد» اليوم الأحد: طقس شديد الحرارة على «الرياض» و«الشرقية»

تواصل – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الرياض ،نجران ، الحدود الشمالية، الجوف ، مكة المكرمة ، الليث ، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.