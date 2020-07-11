لماذا يُستخدم الفأر في الأبحاث الطبية؟ إجابة غير متوقعة من الخضيري (فيديو)

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كشف د.فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، سبب استخدام الفأر عادة في الأبحاث الطبية؛ مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أن أعضائه الحيوية هي الأقرب للإنسان.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “سؤال متكرر.. لماذا يستخدم الفأر في الأبحاث الطبية؟، مضيفا أن أعضائه الحيوية (قلب، رئة، أمعاء، كلى) هي الأقرب للإنسان وحتى في الذكاء والتعلّم والسلوك هو الأقرب للإنسان”.

ونشر “الخضيري” مقطع فيديو وعلق عليه بقوله “أنظر كيف يتحايل الفأر على المصيّدة حيث يرمي عصا على المصيدة لتصيد العصى بينما هو يلتهم الطُعّم الموجود بالمصيدة”.