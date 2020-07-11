«الغذاء والدواء الأمريكية» تحذر من 5 معقمات تسبب العمى والوفاة

تواصل – وكالات:

أطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تحذيراً عالمياً من 5 معقمات للأيدي، تسببت في وفاة عدد كبير من الأصحاء أو نقلهم للمستشفى، عقب استخدامها بطرق غير آمنة.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، تصنّع المعقمات شركة «Eskbiochem SA de CV» المكسيكية، وتحوي ما لا يقل عن 81% من مادة الميثانول التي تسبب تسمما بابتلاعها أو استنشاقها، فيما تؤدي للعمى وذات أثر قاتل على الأطفال.

وأبان تقرير FDA (السبت) أن الشركة لم تضع اسم المادة ضمن قائمة مكونات العبوات، واستبدلتها بـ«إيثانول» الأكثر أماناً، ما يعد غشا غير مسبوق، واكتشفت مختبرات الإدارة خطورتها ومنعت تداولها في الولايات المتحدة.