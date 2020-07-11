تراجع نشاط سوق العقارات خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة

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شهدت السوق العقارية تراجعا وانخفاضا في مؤشرات وأداء السوق وحجم الصفقات بنسبة 84.6 % خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ووصلت إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية الأسبوعية عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق عند أدنى من 10.9 مليار ريال.

ويتوقع الخبراء استمرار هذا المستوى من التراجع والتباطؤ في السوق العقارية عدة أسابيع مقبلة، وقد يستغرق عدة أشهر أيضا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعين الرئيسين للسوق المتمثلين في القطاع السكني والقطاع التجاري، فقد شمل الانخفاض الحاد كلا من القطاعين، حيث انخفضت قيمة صفقات السكني بنسبة 82 في المائة، استقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ نحو 6.9 مليار ريال.

في السياق، انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أعلى من السكني وصلت إلى 89.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 434 مليون ريال فقط، مقارنة بمستواها الأسبق الذي ناهز أربعة مليارات ريال تقريباً.