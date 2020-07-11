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حقيقة فرض تعريفة عبور على طريق «الملك فهد» و«الجسر المعلق» بالرياض.. بقيمة 4 ريالات

حقيقة فرض تعريفة عبور على طريق «الملك فهد» و«الجسر المعلق» بالرياض.. بقيمة 4 ريالات
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن فرض رسوم حكومية على السيارات والشاحنات التي تمر من طريق “الملك فهد” و”الجسر المعلق” في الرياض.

من جانبه، نفى مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي، ياسر المسفر، في تصريح صحفي، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن “الصورة المتداولة للجسر المعلق مزوّرة، وتم تداولها قبل سنتين”.

وزعمت الصورة المتداولة، أن هناك “توجه هذا العام للبدء بتجرية تحصيل رسوم من الطرق المزدحمة بالرياض كطريق الملك فهد والمناطق المزدحمة كالجسر المعلق، لافتا إلى أن تعريفة العبور تقارب 4 ريالات، ورسوم للشاحنات بـ100 ريال”.

وادَّعت رسائل أخرى منتشرة في قروبات “واتسآب” أن الهدف من فرض الرسوم على الطرق المزدحمة في الرياض هو إجبار المواطنين على استخدام قطار الرياض؛ والتقليل من الاعتماد على المركبات.

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