حُبسا داخل مركبة مغلقة.. توجيه عاجل من «أمير الشمالية» بشأن ضحيتي العنف الأسري

تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين الذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن الحالة.

وشدد أمير الشمالية على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وكان ناصر الهزاني، متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكد في وقت سابق، أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية بمنطقة الحدود الشمالية، وقفوا على حالة طفلين وردت بشأنهما عدة شكاوى إلى مركز بلاغات العنف بعد انتشار مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر فيه شخص عثر على طفلين محبوسين في سيارة مغلقة وهم في حالة سيئة.

وأكدت وحدة الحماية الأسرية أنها تحقق في الواقعة في محاولة للوصول إلى الطفلين وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.