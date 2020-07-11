بعد عدة شكاوى.. «الحماية الأسرية» تحقق في واقعة حبس طفلين داخل مركبة مغلقة

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المختصون في وحدة الحماية الأسرية بمنطقة الحدود الشمالية، وقفوا على حالة طفلين وردت بشأنهما عدة شكاوى إلى مركز بلاغات العنف بعد انتشار مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً يظهر فيهشخص يعثر علىطفلينمحبوسين في سيارة مغلقة وهم في حالة سيئة.

وأكدت وحدة الحماية الأسرية أنها تحقق في الواقعة في محاولة للوصول إلى الطفلين وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.