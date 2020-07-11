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مصادر تكشف حقيقة فرض رسوم على الطرق في المملكة

مصادر تكشف حقيقة فرض رسوم على الطرق في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الخبر المتداول عن تحديدرسومالطرقفي المملكة، موضحة أن الفيديو المتداول هو لنقاط أمنية بعد توسعة مركز الشميسي من 5 مسارات لـ 18 مسارا لتخفيف الإزدحام.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً لشخص يقول أن طريق الشميسي أصبح بنظام “الدفع”، أي دفع رسوم من أجل استخدام الطريق.

وسبق أننفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل في السعودية ياسر المسفر، الخميس، ما تم تداوله حول اعتزام الوزارة فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من العام 2020، وأكد المسفر في بيان له، عدم صحة التصريحات المنسوبة لوزير النقل حول تحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق.

ونوّه أن موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله، وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به وزير النقل في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط” في سبتمبر الماضي.

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