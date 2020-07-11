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«الصحة» توضح من هو المخالط لمصاب «كورونا» وكيف يتصرف؟

«الصحة» توضح من هو المخالط لمصاب «كورونا» وكيف يتصرف؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية أن يقوم أي شخص مخالط لمصاب بفيروس كورونا، بحجز نفسه في المنزل 14 يوما حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية.

من هو المخالط للمصاب؟

– من يسكن معه في نفس المنزل

– من يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة وغيره

– من يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع مصاب

وأشارت وزارة الصحة، أنه في حالة إذا كنت مخالطا، احجز نفسك في المنزل 14 يوما حتى لو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية، لأن حضانة الفيروس تستمر 14 يوما وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

فترة المخالطة

وأوضحت وزارة الصحة، أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب وحتى 14 يوما، أما إن لم تظهر أعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

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