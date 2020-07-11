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شكاوى المستهلكين تدفع «الغذاء والدواء» لإعداد تنظيم جديد يخفض أسعار الأدوية

شكاوى المستهلكين تدفع «الغذاء والدواء» لإعداد تنظيم جديد يخفض أسعار الأدوية
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء في إعداد قواعد شاملة جديدة لتخفيض أسعار الأدوية المستوردة بعد الشكاوى المتكررة للمستهلكين من المبالغات السعرية مقارنة بالدول المجاورة.

وأكدت مسودة مشروع الهيئة على أهمية الاسترشاد بالأسعار العالمية والقيمة العلاجية المضافة للمستحضر وأسعار البدائل المسجلة في المملكة، والدراسات الاقتصادية للدواء،وسعر المصنع في بلد المنشأ.

كما تأخذ المسودة بعين الاعتبار السعر في مراجع الأسعار المعتمدة، والسعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة، وسعر التصدير إلى جميع الدول المسوق بها المستحضر، كما تضمنت القواعد العمل على خفض الأسعار وتناسبها مع مثيلاتها في الأسواق، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

جدير بالذكر أن كثيراً من المستهلكين في المملكة يشكون من ارتفاع الأسعار مقارنة بالدول المجاورة، مما يدفع البعض منهم إلى البحث عن العلاج وشراء الدواء من الخارج.

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