غرفة المدينة تعلن توفر 18 وظيفة في عدة تخصصات

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أعلنت غرفة المدينة المنورة، اليوم السبت، من خلال (منصة التوظيف) عن توفر (18) وظيفة شاغرة، للعمل في عدة شركات.

وجاء الوظائف الشاغرة على النحو التالي: