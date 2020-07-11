غرفة المدينة تعلن توفر 18 وظيفة في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة المدينة المنورة، اليوم السبت، من خلال (منصة التوظيف) عن توفر (18) وظيفة شاغرة، للعمل في عدة شركات.
وجاء الوظائف الشاغرة على النحو التالي:
– مندوب مبيعات دوام جزئي/ 5 وظائف.
– مدير مبيعات/ وظيفة واحدة.
– محاسب/ وظيفة واحدة.
– صانع عصائر/ وظيفة واحدة.
– باريستا / وظيفتان.
– مطور مواقع ويب وتطبيقات/ وظيفة واحدة.
– مصمم مبدع/ وظيفتان.
– مبيعات واستقبال عملاء / وظيفة واحدة.
– مسؤول إدارة مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني/ وظيفة واحدة.
– مطور أعمال في مجال الفعاليات/ 3 وظائف.
وأعلنت غرفة ا لمدينة المنورة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغـط هنــا).