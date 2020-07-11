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غرفة المدينة تعلن توفر 18 وظيفة في عدة تخصصات

غرفة المدينة تعلن توفر 18 وظيفة في عدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة المدينة المنورة، اليوم السبت، من خلال (منصة التوظيف) عن توفر (18) وظيفة شاغرة، للعمل في عدة شركات.

وجاء الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

– مندوب مبيعات دوام جزئي/ 5 وظائف.

– مدير مبيعات/ وظيفة واحدة.

– محاسب/ وظيفة واحدة.

– صانع عصائر/ وظيفة واحدة.

– باريستا / وظيفتان.

– مطور مواقع ويب وتطبيقات/ وظيفة واحدة.

– مصمم مبدع/ وظيفتان.

– مبيعات واستقبال عملاء / وظيفة واحدة.

– مسؤول إدارة مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني/ وظيفة واحدة.

– مطور أعمال في مجال الفعاليات/ 3 وظائف.

وأعلنت غرفة ا لمدينة المنورة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغـط هنــا).

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