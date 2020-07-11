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سوريا.. مقتل 35 من المليشيات الإيرانية في قصف بطائرات مجهولة

سوريا.. مقتل 35 من المليشيات الإيرانية في قصف بطائرات مجهولة
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تواصل – فريق التحرير:

قُتل 35 عنصراً من المليشيات الإيرانية، بينهم قياديان، جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلًا لتلك المليشيات في محافظة دير الزور شرقي سورية.

ويأتي هذا القصف، بعد أيام من تهديدات إسرائيلية باستهدافها، فيما أُصيب عدة أشخاص بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة، صباح اليوم السبت، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتأتي الغارات عقب أيام من توقيع النظام السوري اتفاقية شاملة للتعاون العسكري مع إيران، في تحد لدعوات أمريكية وإسرائيلية للنظام لطرد المليشيات الإيرانية من سورية.

وتشهد الأجزاء التابعة للنظام السوري في دير الزور وجوداً كثيفاً للمجموعات المسلحة التابعة لإيران، ويتم إدارة تلك المجموعات من قبل الحرس الثوري الإيراني، حيث تتعرض لقصف متكرر من طائرات “مجهولة”، يُرجح أنها إما أمريكية أو إسرائيلية.

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