الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تأهيل 300 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية عبر منصة التدريب الصيفي «عن بُعد»

تأهيل 300 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية عبر منصة التدريب الصيفي «عن بُعد»
0

تواصل – فريق التحرير:

سجّل أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية بياناتهم على منصةالتدريب الصيفي“عن بُعد” ، بعد أيام من إطلاق وزارة التعليم المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي في فترة الإجازة الصيفية، من خلال البرامج المتنوعة التي تتيحها المنصة بإشراف المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي.

ويندرج تحت هذه المرحلة ٢٨ برنامجاً تربوياً و تقنياً و تخصصياً؛ لتحقيق أكثر من ٣٥٠٠ ساعة تدريبية، وتفويض ٧ إدارات تعليمية عامة لإدارة عملياتالتدريب الصيفيعن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية، وذلك وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب.

ويرتكز مشروعالتدريب الصيفيعلى السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

وتتيح هذه المرحلة منالتدريب الصيفيالفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطاً بالتطوير المهني المستمر.

كما يستهدف برنامجالتدريب الصيفيجميع شاغلي الوظائف التعليمية لقطاعي البنين والبنات وجهاز الوزارة وإدارات التعليم،  ويمكن الاطلاع على المجالات المتاحة من خلال الرابط منهنـــــــا.

الصورة

الصورة

مواد ذات صلة

إعلان نتائج «التحصيلي» عبر «توكلنا».. 334 ألف طالب وطالبة أدوا الاختبار

إعلان نتائج «التحصيلي» عبر «توكلنا».. 334 ألف طالب وطالبة أدوا الاختبار

توجيه جديد من وزير التعليم بشأن الترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

توجيه جديد من وزير التعليم بشأن الترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

خلال أيام.. «التعليم» تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال

خلال أيام.. «التعليم» تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال

ردود فعل متباينة من المعلمين على حركة النقل الخارجي

ردود فعل متباينة من المعلمين على حركة النقل الخارجي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>