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روشتة علاجية مهمة.. 6 خطوات لعلاج «السكري» بالإنسلوين المكثف

روشتة علاجية مهمة.. 6 خطوات لعلاج «السكري» بالإنسلوين المكثف
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تواصل – فريق التحرير:

الإنسولين هو هرمون يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، ويتم إنتاجه من قبل خلايا “بيتا” في البنكرياس، ويدخل الإنسولين السكر الموجود في الدم (الجلوكوز) إلى الخلايا.

علاج السكري

وفي السياق، أوضح الدكتور ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري وباطنة، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ستة خطوات لنجاح العلاج المكثف بالأنسولين للسكري.

وذكر “الجهني” أن الخطوات تبدأ بـ”تحديد مستويات السكر المستهدفة، قياس السكر بالدم واستخدام البيانات لتعديل العلاج، موازنة الطعام والنشاط وجرعة الأنسولين”.

وأضاف الاستشاري: أن خطوات علاج السكري بالأنسولين المكثف تشمل “استخدام نسب الكربوهيدرات إلى الأنسولين وعوامل التصحيح المناسبة، التثقيف والتحفيز، والتفاعل”.

هرمون الإنسولين

جدير بالذكر أن “السكري” هو مرض استقلابي يسببه نقص هرمون الأنسولين أو ضعف الاستجابة الطبيعية من خلايا الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع الغلوكوز فوق الحد الطبيعي.

والعلاج بالإنسولين ضروري لكل شخص مصاب بالسكري من النوع الأول وبعض الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني. وتتوفر أنواع مختلفة من الأنسولين، وهي تختلف من حيث السرعة والفترة التي تكون فيها فعالة.

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