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اليوم إعلان نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب.. هنا رابط وطريقة الاستعلام

اليوم إعلان نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب.. هنا رابط وطريقة الاستعلام
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تواصل – فريق التحرير:

يترقب الطلاب، اليوم السبت، إعلان نتائج الاختبار التحصيلي الذي تم عقده هذا العام عن بعد للمرة الأولى بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أعلن حساب خدمة المستفيدين الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر تويتر، أنجميع الطلاب الذين سيتقدمون للاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل، وفي المقرات، سُتعلن نتائجهم في موعد موحّد هو 20 ذو القعدة 1441 هـ.

وحثّت الهيئة الراغبين في الإطلاع على نتائجهمالدخول إلى الملف الخاص بالطالب واختيار النتائج وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على بحثe-services.qiyas.sa

فيما تصدر هاشتاق “#التحصيلي” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث غرد حول هذا الهاشتاق حتى لحظة نشر الخبر نحو 6 آلاف شخص، وسط ترقب واهتمام الطلاب بالنتائج التي تؤهل لدخول الجامعات وتخصصاتها المتنوعة.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    11111

    ماشاء الله الله يوفق الجميع
    تعميم الاجازة للمرحلة الابتدائية لم يصل سراة عبيده