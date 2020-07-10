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بالصور.. هيئة تطوير المدينة تفتتح مسجد الجمعة بعد ترميمه وتهيئته للمصلين

بالصور.. هيئة تطوير المدينة تفتتح مسجد الجمعة بعد ترميمه وتهيئته للمصلين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أمس، افتتاح مسجد الجمعة بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والترميم وتهيئته للمصلين وزواره.

وأوضحت الهيئة أن ذلك تم  بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف بالمدينة المنورة .

ويهدف المشروع لدفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة بدعم مشروع تأهيل المساجد التاريخية في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها بأن الانتهاء من مشروع ترميم المسجد يأتي لمكانته الدينية وقيمته التاريخية العظيمة حيث شهد موضعه أول صلاة جمعة أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قدومه مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وأشارت إلى أن أعمال الترميم والتجديد تمت ضمن مشروعات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة التي تحظى بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الهيئة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل وبإشراف مباشر من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وأفادت هيئة تطوير المدينة المنورة أن مساحة مسجد الجمعة الذي يعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي في المدينة المنورة حيث تأتي هذه الخطوة من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لإثراء تجربة الزائر ثقافيا ووجدانيا من خلال العناية بمواقع التاريخ الإسلامي ، تبلغ حوالي 700 متر مربع ويسع لأكثر من 650 مصلي ، كما يحوي مئذنة واحدة ويحتوي على قبة كبيرة كتب فيها سورة الجمعة بطريقة بديعة و4 قباب صغيرة وطراز معماري مميز.

 

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