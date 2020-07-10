تدشين 120 سرير للعناية المركزة بمستشفى عسير لمواجهة «كورونا»

تواصل – فريق التحرير

دشنت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير 120 إضافيًا للعناية المركزة بمستشفى عسير المركزيلمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الآسرة والأجهزة الطبية شملت 120 سريرًا إضافيًا للعناية المركزة، و 120 جهاز تنفس صناعي و 120 جهاز مراقب للعلامات الحيوية، و 30 جهاز مساعد لمرحلة ما قبل الفشل الكلوي.

يأتي ذلك في إطار خطط التطوير المستمر والجاهزية العالية لدى وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا بكل المناطق والمحافظات.