تقني يوضح طريقة معرفة تاريخ التقاط الصورة على تطبيق «خرائط جوجل» (فيديو)

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أوضح المختص في المجال التقني عبد العزيز الحمادي طريقة معرفة تاريخ التقاط صورة خريطة أي مكان في تطبيق خرائط “جوجل” سواء على أجهزة الكمبيوتر أو على أجهزة الهواتف الذكية.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر” أنه بإمكان المستخدمين تحديد تاريخ التقاط الصورة من خلال عمل تكبير “زووم” للمكان المراد معرفته، لتظهر تفصيل الصورة أسفل شاشة جهاز الكمبيوتر.

ولمعرفة الطريقة بالتفصيل عبر الفيديو التالي:-