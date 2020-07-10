بالفيديو.. 3 نصائح للتعامل الآمن مع «قدر الضغط»

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أكد مختص على ضرورة التعامل مع قدور الضغط بحرص شديد حتى لا تنفجر وتُحدث تلفيات جسيمة بالمنزل .

وفي مقطع فيديو، قال عبدالرحمن الثنيان فني مختبر بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن قدر الضغط ينبغي ألا يتم زيادة حد الماء فيه عن النصف.

وأشار “الثنيان” إلى أن قدور الضغط ينبغي التعامل معها بحرص، حيث ينبغي غسل وتنظيف صمام الأمان ليعمل بكفاءة عالية وذلك تحسبًا لأي طاريء لا قدر الله .

كما شرح المختص “الثنيان” كيفية وضع “ربل قدر الضغط” الذي يحيط بغطائه منعاً لتسرب البخار خارج القدر.