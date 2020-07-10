الإطاحة بعصابات سرقة وتزوير أموال.. جرائم الأسبوع في فيديو جديد لـ«الأمن العام»

تواصل – فريق التحرير:

نشر “الأمن العام” على حسابه في موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق فيه جرائم الأسبوع والقبض على مرتكبيها في مختلف أنحاء المملكة، من بينها قائد مركبة يمارس التفحيط في الرياض ويصطدم بسيارة أخرى مستخدمًا لوحات لا تعود لمركبته.

عملات مزيفة

وبدأ الفيديو بخبر القبض على 3 وافدين من جنسية عربية يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعثر بمقر إقامتهم على عملات مزيفة ومواد تستخدم في عملية التزييف.

وألقت الجهات الأمنية القبض على مواطنين قاما بسرقة عدد من المحلات الغذائية بالدمام تحت تهديد السلام الأبيض، والاستيلاء على مبلغ مالي.

اقتحام متجر بسلاح رشاش

وتمكنت الجهات الأمنية في الرياض من القبض على تشكيل عصابي من أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود ارتكبوا 22 جريمة سلب تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل.

كما ألقت الجهات الأمنية بالمجمعة القبض على شخص اقتحم متجرًا بسلاح رشاش، وأطلق النار على أحد البائعين إثر خلاف مالي بينهما.

قائد شاحنة يطلق النار

ونفَّذ مواطنان عملية سطو على محل تجاري في الخبر والاستيلاء على مبلغ مالي وسرقة جهاز الشحن الآلي تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم القبض عليهما.

كما ألقت الجهات الأمنية بخميس مشيط من إيقاف قائد شاحنة أطلق النار على السيارات العابرة ومحاولة الاصطدام بهم، بالإضافة لعدة جرائم أخرى جاءت في تقرير الأمن العام.